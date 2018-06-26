تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية باتحاد المستثمرات.. فيديو



عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا اليوم مع وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيسة جمعية سيدات الاعمال للتنمية وذلك بحضور مجموعة من قيادات الوزارة.



تناول اللقاء التنسيق مع الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال لدعم التنمية في المحافظات والتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية المساهمة في تنفيذها .



ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي التزام الوزارة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تعود علي المواطنين بالنفع بما يساهم بالارتقاء بجودة حياتهم.



وقال اللواء شعراوي: "لدينا مشروعات استثمارية في الوزارة والمحافظات واجرينا دراسات جدوي لكل مشروع"، لافتا الي تقدير الوزارة لحجم العمل الذي يقوم به اتحاد المستثمرات وجمعية سيدات الاعمال بالمحافظات .



واوضح الوزير اهمية التسويق للمنتجات البيئية المتميزة في المحافظات والدور الذي يمكن ان يقوم به الاتحاد في دعم الفرص التسويقية ، مشددًا علي ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة في المحافظات واقامة صناعات عليها خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات .



وأكد اللواء محمود شعراوي ان الحكومة بكافة وزارتها ومؤسساتها تعمل لخدمة المواطن ، مؤكدًا علي اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية في حياة مواطنيه والارتقاء بمستوي المعيشة واقامة مشروعات في كافة المجالات لتوفير فرص عمل للشباب .



واشار وزير التنمية المحلية الي امكانية تنفيذ دورات تدريبية للعاملين في مجال الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد في مركز التنمية المحلية بسقارة .



ومن جانبها قدمت الدكتورة هدي يسي الشكر للوزير علي عقد اللقاء وترحيبه بالتعاون مع الاتحاد وحل أية مشاكل للمستثمرين بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارت المعنية .



واشارت الي المعارض التي ينفذها الاتحاد لتسويق المنتجات المصرية المتميزة داخليًا وخارجيًا والتوسع في تنفيذ مشروعات الادارة البيئة المتكاملة والقري الخضراء.



وطلبت الدكتورة هدي يس دعم وزارة التنمية المحلية في تسهيل بعض الاجراءات الخاصة بأنشطة الاتحاد بالمحافظات.



وتم خلال اللقاء استعراض مجالات وأوجه التنسيق مع اتحادات المستثمرين وتبني احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل في مجال المشروعات الصغيرة مع التركيز علي جزئية التسويق باعتبارها مشكلة تواجه الشباب مع اهمية التنسيق لمشاركتهم في المعارض الداخلية والخارجية التي ينفذها الاتحاد.



كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المطلوبة بالمحافظات ومنها مشروعات في مجال تحسين البيئة وتنفيذ واقامة الغابات الشجرية وصناعات خشبية علي مياه الصرف الصحي بالظهير الصحراوي ، حيث تم تخصيص الاراضي المرفقة بالمحافظات لتنفيذ مشروعات في الغابات الشجرية ، كما تم الاشارة الي مشروعات في انتاج زيوت الزيتون واقامة صناعات علي منتجات البلح والتمور بمحافظتي مطروح والوادي الجديد وتنفيذ مناطق لوجستية متكاملة بالمحافظات بواقع منطقة بكل محافظة علي مساحة لا تقل عن ٢١ فدان بتكلفة تقديرية من ٣ الي ٧ مليار جنيه.



كما تم استعراض برامج التنمية الاقتصادية في محافظتي قنا وسوهاج ودراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية في المحافظتين وبرامج تحديث المناطق الصناعية بهما.