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محافظات

تعليم مطروح: نواجه حملة إعلامية ممنهجة لعرقلة مسيرة التحديث

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:21 م
تعليم مطروح
تعليم مطروح
أيمن محمود
أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، ضرورة الإصرار والتصميم، للقضاء على جميع مراكز القوى المتجذرة المتبقية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس لضبط الأداء وجودة العمل وتحقيق عملية تعليمية متميزة، وتخريج أجيال وطنية قادرة علي تحمل المسئولية وتحقيق النهضة والتقدم لمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير تعليم مطروح, مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل الدراسية بحضور يوسف الديب، وكيل المديرية وإسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام, لتطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بالاستعدادات الفورية لبداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح، "النيلى"، أن تعليم مطروح يواجه حملة إعلامية ممنهجة ممتلئة بالكذب والخديعة يقودها بعض الصبية الفاشلين خلقيًا وعلميًا ومهنيًا من أجل إيقاف مسيرة التحديث بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وشدد النيلي، على ضرورة تفعيل الأنشطة الصيفية بجميع المدارس إيمانًا بأهمية الأنشطة ودورها البارز في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم.

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