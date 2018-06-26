الأموال العامة تضبط 61 متهما بالرشوة وتجارة العملة والاختلاس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها .



أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 9/6/2018حتى22/6/2018 عن ضبط 11 متهما لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها ( 220 ألف دولار أمريكى ، 2 مليون ريال سعودى ، 10 ملايين و92 ألفا و500 جنيه مصرى ) .



كما تم ضبط 11 متهما لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها ( 24,812,413 جنيها مصريا، 115,450يورو ، 950 دولارا أمريكيا) و ضبط 25 متهما آخرين لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، نصب).



كما تم ضبط 25 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة ، استغلال النفوذ ، فساد المحليات ) و ضبط 10 متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ ( 284 ألف جنيه مصرى ) و 4 متهمين لاستيلائهم على مبلغ ( مليون و850 ألف جنيه ) كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة و حصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته.



قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (10ملايين و500 ألف جنيه ) و حصر ممتلكات 3 متهمين لقيام كلٍ منهم باستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ( 34 مليون جنيه ) .



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.