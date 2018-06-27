حكم شراء الدواء المسروق أو المهرب

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا يجوز شراء الشيء المسروق أو المهرب، حيث قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "من اشتري شيئاً مسروقاً كان عليه وبالها وعارها".



