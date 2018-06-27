حكم شراء الدواء المسروق أو المهرب

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا يجوز شراء الشيء المسروق أو المهرب، حيث قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "من اشتري شيئاً مسروقاً كان عليه وبالها وعارها".
وأضاف "عاشور" خلال لقائه في برنامج " أحوالنا " المذاع على قناة الناس ردًا على سؤال سيدة تقول: "أنا مريضة بمرض في العظام ولا أجد الدواء الخاص بهذا المرض فأضطر أشتريه تهريب من إحدى المستشفيات.. فهل هذا يجوز؟ "، أنه لابد أن نقف ضد هذا الفساد، فلو تيقنا أن هذا الدواء مسروق فلا يجوز أخذه، فلا يجوز أن نهرب ولا نساعد المهربين ولا نستخدم هذه الأشياء بل ندعو لها بالشفاء وعليها ان تذهب للمستشفى التى تعطي هذه الأدوية بأن تأخذها بشكل قانونى وبدون تهريب او سرقة حتى يبارك لكى الله فى الشفاء.