برلمانى: الربط الكهربائي مع أوروبا يحقق فائدة كبيرة لاقتصادنا

قال النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال قبرص، يحقق فائدة كبيرة على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هذا المشروع به مصلحة للوطن وللمواطنين.



وتابع حماد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن البرلمان يدعم كافة المشروعات التى من شأنها إفادة الدولة والبلاد، وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.



وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أشاد بالجهود المبذولة لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال قبرص، مؤكدًا أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.