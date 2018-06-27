ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: الربط الكهربائي مع أوروبا يحقق فائدة كبيرة لاقتصادنا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:22 ص
النائب خالد حماد
النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان
أمينة الدسوقى
قال النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال قبرص، يحقق فائدة كبيرة على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هذا المشروع به مصلحة للوطن وللمواطنين.

وتابع حماد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن البرلمان يدعم كافة المشروعات التى من شأنها إفادة الدولة والبلاد، وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أشاد بالجهود المبذولة لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال قبرص، مؤكدًا أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

ترشيحاتنا

أبرز ما جاء في صحف الأربعاء.. لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة «مستشفى 57357».. الحكومة تستعد لإلقاء بيانها أمام البرلمان.. الرئيس يوجه بالتوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

أول تعليق من الأسطورة مارادونا بعد نقله للمستشفى

فتحي سند يحدد الشخص الأنسب لخلافة هاني أبو ريدة باتحاد الكرة

مؤتمر صحفي بالجبلاية للكشف عن أزمات منتخب مصر في المونديال

هاني رمزي: سأسعى لإخراج لاعبين مميزين في الأهلي.. فيديو

نجم الأرجنتين: نيجيريا بوابتنا لهزيمة فرنسا

المقاومة اليمنية تبدأ هجوما عسكريا ضد الحوثي جنوبي الحديدة

شاهد .. نصائح لحماية فقرات الظهر والعضلات أثناء العمل

القاهرة تقضي على مشاكل السياس بوحدات لإدارة انتظار السيارات

وزير الشباب يستقبل أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط .. فيديو

رد ناري من أحمد مرتضى منصور على المتربصين بنادي الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

الإسكان: طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام..فيديو
بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي نهاية الشهر .. فيديو
شاهد .. نصائح لحماية فقرات الظهر والعضلات أثناء العمل
المرور: الكثافات الصباحية اختفت منذ نهاية رمضان .. فيديو
تفاصيل طرح 120 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟