والي: نتعاون مع صناع الدراما لمنع مشاهد الإدمان والتدخين

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هذا العام انخفضت مشاهد تعاطي المخدرات والتدخين بنسبة كبيرة عن العام الماضي، حيث وصلت نسبة 6% من إجمالي المساحة الزمنية، ونسبة 2% من إجمالي المساحة الزمنية لمشاهد التعاطي بالإضافة إلى عدم وجود مشاهد لأطفال يتعاطون المخدرات فى الدراما الرمضانية هذا العام.



وأضافت "والى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على هامش مشاركتها فى مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق بشأن تعاطى المخدرات، أن المسلسلات تأثرت بشكل إيجابي بالحملات التى قامت بها الوزارة، من خلال ذكر العبارات الحماسية التى كانت موجودة فى الحملة أبرزها "انت اقوى من المخدرات ".



وأكدت اهتمام الوزارة بالدراما وأبطالها، بسبب تأثر الأسر والشباب والأطفال بهم خاصة طوال شهر رمضان بسبب كثافة المشاهدة لذلك قررت الوزارة عقد لقاءات خلال الثلاث أشهر المقبلين مع صناع الدراما والمؤلفين وشركات الإنتاج، للتعرف على محتويات الدراما الرمضانية قبل عرضها.



جاء ذلك خلال احتفال الوزارة باليوم العالمي لمكافحة الإدمان من خلال الإعلان عما رصده الصندوق من إساءة استعمال المخدرات في دراما رمضان، وذلك بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مدير مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وصناع الدراما، والفنان كريم فهمى، والمنتج مدحت العدل.

