أذن الفجر والماء في فمي.. هل أفطر؟ فيديو

ورد سؤال للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول حكم الشرع لو أذن الفجر والماء في الفم.





قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لم يكن الشرب قصدًا بعد الأذان كان الماء في الفم وبلعه فالصوم صحيح ولا شيء فيه.



