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ديني

أذن الفجر والماء في فمي.. هل أفطر؟ فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول حكم الشرع لو أذن الفجر والماء في الفم.

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لم يكن الشرب قصدًا بعد الأذان كان الماء في الفم وبلعه فالصوم صحيح ولا شيء فيه.

وأكد أن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى أسقط الصيام عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر كما أعفى الشرع الحكيم المرأة الحامل والمُرضع، إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.

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