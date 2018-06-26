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أخبار البلد

اليوم.. الأعلى للإعلام يستكمل مناقشة شكاوى مقدمة ضد وسائل إعلامية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:15 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تستكمل تحقيقاتها في اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الشكاوى ضد موقع "التحرير الإلكتروني" تتهمه بفبركة البيانات والأرقام والمعلومات.

كما تشمل الاتهامات نشر شائعات والترويج لأخبار غير صحيحة منسوبة لمصادر وهمية، وتشمل التغطيات ذات الطابع الاقتصادي بالجريدة المذكورة.

وأوضح شوقي، أن الاجتماع سيناقش أيضًا التقرير المقدم من لجنة الرصد حول الأداء الإعلامي في متابعة الإجراءات الاقتصادية والأحداث الرياضية الأخيرة الخاصة بكأس العالم بخصوص مقالات الكتاب والبرامج الرياضية، ومعرفة ما إذا كان هناك خروجا عن المعايير، ومدى التزام وسائل الإعلام بالمعايير فيما يخص تغطية هذين المجالين، وعما إذا كان فيها تجاوزات من عدمه.

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