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اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. علامات تؤكد أن زوجك يعاني من الإدمان وكيفية التعامل معه.. الشرع يعطي المرأة حق المطالبة بالطلاق.. وخبير تنمية بشرية: من حق المرأة التفكير في مصلحتها

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
  • الشرع يعطي المرأة حق الحصول على الطلاق 
  • خبير: من حق المرأة التفكير في مصلحتها
  • نصائح لزوجة المدمن باتباع هذه الخطوات 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أكد الدكتور أبو بكر مصطفى، خبير التنمية المستدامة واستشاري العلاقات الأسرية وعلاج الإدمان، أن هناك مظاهر وأنواع من السلوك لا يستطيع أي مدمن إخفاءها، فالزوج المدمن بطبيعة الحال يلجأ للإنكار وإخفاء إدمانه، ولكن في الأغلب يلاحظ على كل مدمن الآتي: 

يمر المدمن عاده بفترات من التوتر والقلق عند موعد التعاطي، فيلجأ إلى الحيل للانفراد بنفسه كالذهاب إلى المرحاض لتعاطي المخدر، ثم يعود بعدها إلى حالته الطبيعية مرحا هادئا بصوره غير مألوفة. 

إهمال العمل والدراسة وتدهور علامات النجاح للطلبه الذين كانوا متقدمين إلى فترة قريبة. 

كثرة النوم والكسل والسهر في الخارج لأوقات متأخرة. 

تكرار حوادث مخالفات المرور من شخص كان يجيد القيادة. 

كثرة الكلام والثقة بالنفس في غير محلها. 

إهمال الغذاء ونظافه الجسم والملبس. 

وأوضح خبير التنمية البشرية أبو بكر مصطفى، أن قرار الطلاق يعود للزوجة وحدها وذلك لما يلي: بالنسبة لقرار البقاء أو الطلاق فهذا يعود لك وحدك فأنت التي تعانين وتتعذبين ولن يشعر أحد بما تشعرين به إلا أنت، وكلّ ما أستطيع أن أقدمه لك أن أساعدك على اتخاذ القرار، وطالب المرأة بأن تدرك الإيجابيات والسلبيات بين بقائك عند زوج مدمن أو خروجك من عنده، مع الأخذ في الاعتبار:

- انظري إلى مصلحتك أولًا في البقاء عنده أو الخروج

- لا يهمك كلام الناس أبدًا، فكري في نفسك فقط ومصلحتها ولا تحطميها، فالدنيا لن تنتهي بمجرد الفشل في تجربة ما، بل قد يأتي 

النجاح بقوة بإذن الله بعد الفشل

- تخيلي نفسك وقد خرجت من حياة هذا الإنسان، كيف ستعيشين، أكيد سترسمين خطة لحياتك مثل:

- أكمل دراستي إذا كنت لم أكملها

- أبحث عن وظيفة ولو متواضعة، المهم أحاول أشغل نفسي وأستفيد ماديًا

- التحق بعمل تطوعي لآخدم مجتمعي

- التحق بدورات تؤهلني لخوض التجارب في الحياة

- وأهم شيء ألا أستسلم لكلام الناس أو تأنيب الضمير أو الشيطان، وأقوي علاقتي بربي سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة، 

وكل ما يتعلق بها من أذكار

- أقرأ القرآن، ألتزم الدعاء، الصدقة، بر الوالدين

- ولا تنسي التفرغ لتربية أبنائك التربية الصالحة، كوني متفائلة وطموحة ولا تيأسي

- وأخيرا: أسأل الله أن يختار لك الخير

و نصح " أبو بكر " الزوجة بعدد من النصائح أهمها:

- إذا أنت تشعرين أن زوجك نادم ويتمنى أن يتخلص من هذا الداء فبإمكانك أن تساعديه وذلك بالاتصال على رقم مكافحة المخدرات، وهم يوجهونه ويلجأ للعلاج، وكثيرون استفادوا.

- إذا كان رافضا للعلاج ويتمادى في هذا الأمر، فيمكن أن تبلغي عنه عن طريق أحد الرجال الكبار من أسرتك ليساعدوه على علاج نفسه وإنقاذها وطالب الخبير المرأة بالتركيز على جهود رعاية الأطفال مؤكدا: -عليكِ أن تركزي كل جهدك لرعاية أطفالك والحنو عليهم فلا تمتد يدك إليهم بالضرب ولا يطالهم منك قسوة أو تعنيف.. أولادك أولادكِ!! ليس لك إلا هم وليس لهم إلا أنت. 

-ابذلي كل طاقتك لرعايتهم وتربيتهم فأنت بوحدك وهم يحتاجون من البداية رصيدا من القيم ليتمكنوا من العيش مستقبلا بشكل متوازن تغذي أرواحهم ونفوسهم تلك القيم التي لن تنمو وتترعرع إلا من خلالكِ أنتِ في عمرهم الصغير هذا. 
دكتور أبو بكر مصطفى خبير التنمية المستدامة دكتور أبو بكر مصطفى خبير التنمية المستدامة

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