الصحة العالمية تتفقد مستشفيات بورسعيد قبل تطبيق التأمين الصحى

تفقد الفريق المركزي لوزارة الصحة والسكان والخاص بمتابعة مشروع التأمين الصحي الجديد، مع وفد من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مكتب القاهرة، المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك للوقوف على الأوضاع الإنشائية والتجهيزات الطبية بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والذي سيطبق في محافظة بورسعيد.



بدأت الزيارة باجتماع مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ثم مستشفى بورسعيد العام ومستشفى النصر التخصصي للأطفال والمتخصصة في الأورام والجراحات الدقيقة للأطفال وذلك للوقوف على أعمال الإنشاءات ومراجعة مسارات تقديم الخدمة وجاهزيتها وفق المعايير الدولية.





كما قام الوفد بزيارة وحدتي الرعاية الأولية المناخ والجوهرة للوقوف على جاهزية وحدات الرعاية الصحية الأولية لاستقبال الحالات المرضية من المستوى الأول وطرق وآليات الإحالة وفق للمعايير الدولية.





تأتي هذة الزيارة استكمالًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان في الإسراع في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وفق المعايير العالمية والطرق العلمية، وبناء على توجيهاتها في الزيارة الميدانية الأسبوع الماضي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل الخبرات والاسترشاد بالمعايير الدولية في تطبيق النظم الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر المزمع تطبيقه في محافظة بورسعيد كمحافظة أولى.



جدير بالذكر أن الفريق المركزي ضم كل من الدكتور أحمد محي مساعد الوزيرة للطب العلاجي والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون المتابعة والرقابة، والدكتور اسامة الشاذلي امين عام التخصصات الطبية، والدكتورة سهير عبدالحميد ممثل التأمين الصحي والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني للسيدة الوزيرة، والدكتور وائل شحاته مسئول ميكنة المشروع.