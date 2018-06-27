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ديني

أمين الفتوى: الصلاة مقدمة على سماع برامج الدين..فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:29 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أحب الأعمال إلى الله هي الصلاة لوقتها، وكلما كانت الاستجابة لله وللصلاة في وقتها كان ذلك أقرب ويجب أن يقدم المسلم فرض الله على كل شيء.

وأضاف" أمين الفتوى" خلال لقائه على فضائية "الناس" في سؤال عن الاستماع إلى البرامج الدينية وقت الصلاة : كلما كان الإنسان حريصا على أداء الفرض وقدمه على كل شيء كلما أصبح ذلك عادة عنده حتى يجد للطاعة لذة ويهرع إلى ربه سمعا وطاعة وقت النداء.

وأشار إلى أن البرامج الدينية مستمرة وقد يكون هناك إعادة للبرنامج، وفواصل في كل برنامج يمكن من خلالها للمسلم تأدية صلاته.

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