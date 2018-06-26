ضبط 712 هاربا من أحكام متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مساعد الوزير لأمن أسوان لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 712 أحكام شملت "137 حبسًا جزئيًا، و37 مستأنف، و401 غرامات و135 مخالفة ، و7 أحكام سرقة تيار كهربائى".



ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة ، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.