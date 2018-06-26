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ديني

هيئة الأوقاف تنظم دورة تدريبية متخصصة في الشئون القانونية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:15 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
تُنظم هيئة الأوقاف المصرية دورة تدريبية متخصصة في الشئون القانونية لعدد 120 من محامي الهيئة وأخصائي الشئون القانونية.

ويشارك في الدورة أكثر من عشرين محاميًا من وزارة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والديوان العام، في الفترة من السبت من7يوليو وحتى الثلاثاء 10 يوليو.

ويأتي ذلك عملًا على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، وفي إطار خطة كل من الوزارة والهيئة للتدريب والتأهيل.

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