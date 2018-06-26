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حوادث

ضبط 26 قضية تموينية متنوعة بأسوان

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:17 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات تموينية
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 قضية تموينية متنوعة من بينها 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتين لمخالفات البداليين التمويين، وقضيتين لتجميع سلع تموينية مدعمة.

تم تحرير محاضر بهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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