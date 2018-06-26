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كأس العالم

وليد شعبان: تقنية var تنال من هيبة الحكم فى المونديال

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:14 م
تقنية الفيديو فى
تقنية الفيديو فى المونديال
يسرى غازى
أكد وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق والخبير التحكيمي أن تقنية الـ var أصبحت صاحبة القرار الأول والأخير فى مباريات نهائيات مونديال روسيا لافتا إلى أنها تنال من هيبة الحكام.

قال شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": تقنية الفيديو أحدثت بلبلة وساهمت فى قتل متعة لقاءات المونديال ونالت من هيبة قضاة الملاعب مثلما ظهر فى مباراتي إيران والبرتغال ومصر والسعودية الذى شهد انقساما بين طاقم حكام الفيديو الخمسة.

تابع شعبان: تقنية الفيديو تعتبر تهكما على قرار الحكم وتعتبر بمثابة تجربة وانتهت وأثبتت فى مونديال روسيا أنها صاحبة القرار الأول رغم أنه من المفترض أن تخضع كافة القرارات إلى تقديرات حكم اللقاء.

أشار إلى أنه يرفض تقنية الفيديو شكلا وموضوعا لافتا إلى أنه يؤيد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" فى تطبيق تكنولوجيا خط المرمى التى يطلق عليها عين الصقر لرؤية عبور الكرة من عدمه.

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