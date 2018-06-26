محطات التحلية تحل مشكلة نقص المياه فى تجمعات الصحراء.. فيديو

أعرب أهالي مدينة برانى ومطروح عن سعادتهم بإنشاء محطة تحلية شماس وأبو مزهود لتوفير مياه الشرب للتجمعات الصحراوية.



وتقدم العمدة منعم اسرافيل بالشكر للرئيس السيسى ولمحافظ مطروح علي الدعم المتواصل للمواطنين في كافة المناطق سواء بالمدن أو التجمعات الصحراوية البعيدة بإقامة مثل المحطات التي تخدم عدد من التجمعات والأهالي.



وقال العمدة قاسم الجرارى إن هذه المحطات تعد إنجازا حقيقيا لخدمة المواطنين خاصة مع انحسار الأمطار مما يوفر مياه نظيفة للمواطنين.



وأشاد بدور محافظ مطروح فى تشغيل محطة أبو مزهود المتوقفة منذ 3 سنوات بعد أن تم عرض توقفها على المحافظ الذى وجه بسرعة تشغيلها.



وقال حمزة المحفوظى أحد أهالى برانى إن إنشاء محطتين لمثل هذه القرى يعد إنجازا حقيقيا خاصة وأن سيخدم ليس هذه القرى بل سيمتد لخدمة التجمعات الاكثر فقرا التابعة لهذه القرى.



وتقدم بالشكر لمحافظ مطروح وللقوات المسلحة وشركة مياه مطروح على إقامة هاتين المحطتين.

