كريم فهمى: الحبكة الدرامية تحتم وجود مشاهد المخدرات

شارك الفنان كريم فهمي اليوم في مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة الإدمان، الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، بشأن مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية في شهر رمضان ٢٠١٨.



وأكد فهمى " فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" على أن "الحبكة الدرامية تحتم وجود مشاهد المخدرات ولكن تختلف حسب طبيعة المشهد والغرض"، مشيرا إلى وجود نقاش دائم بين الممثل والمخرج للاتفاق على طبيعة هذه المشاهد.



حضر المؤتمر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، المنتج مدحت العدل، واللواء هشام الزغبى مدير إدارة النشاط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد معتز الغمرى مدير إدارة التوعية وخفض الطلب بمكافحة المخدرات ممثلا وزارة الداخلية فى المؤتمر.