أوقاف المنيا توجه قوافل لشرح مناسك الحج

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا إن المديرية تقوم بتوجيه عدة قوافل دعوية لشرح مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام التابعين للجمعيات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة بناء على طلب تلك المؤسسات للمديرية.



وأشار عبد الرازق إلى أن المديرية قامت بتنظيم محاضرة حول شرح مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام بحضور فضيلة الشيخ محمود توفيق رئيس المساجد بالمحافظة إلى بنى مزار لإلقاء محاضرة حيث عقد اللقاء بمجلس مدينة بنى مزار كما توجه الشيخ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة وفضيلة الشيخ أحمد عزمى مدير العلاقات العامة إلى مدينة ملوى.



وأوضح أن المديرية على أتم استعداد للوصول بقوافلها الدعوية إلى كافة القرى والنجوع بالمحافظة انطلاقا من واجبها ووفاء لدينها ووطنها.



يذكر أن المديرية بقياداتها تكثف نشاطها الدعوى بهذه الفترة لتبصير القطاع الأكبر من الشباب ومن النشء بصحيح مفاهيم الدين الإسلامي وسماحته حفاظا على عقول الشباب والنشء من الأفكار المغلوطة والمتشددة.

