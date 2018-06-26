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منوعات

ضاحي خلفان يتغزل في معمار دبي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:27 م
صدى البلد
شيرين عادل
تغزل الفريق ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، في إمارة دبي، متباهيًا بإبداع تشييد العمارات والحالة النفسية المرتفعة لمواطني الإمارة.

وكتب "خلفان"، أبياتا شعرية يتباهى بمسيرة أبناء زايد، قائلًا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "كله جديد في الإمارات الإنسان فيها دائم سعيد ما أقصد بتشييد العمارات لكنه الإبداع بمفيد عيال زايد في مسرات ايامهم جميعها عيد ما ينتهي عيد القرارات إلى يصدرها الأجاويد عيال زايد خص بالذات جميعهم من دون تحديد لهم على الإحسان طولات كل يحاول دائم يزيد".

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