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كأس العالم

لجنة إعداد لائحة الأهلي تجتمع غدًا بحضور محمود الخطيب

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:18 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تعقد لجنة إعداد لائحة النادي غدًا، الأربعاء، اجتماعًا مهمًا برئاسة المستشار محمود فهمي، الفقيه القانوني وعضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق؛ لمناقشة عدة أمور خاصة بلائحة النادي.

ومن المقرر أن يحضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماع اللجنة غدًا؛ لمتابعة آخر التطورات التي وصلت إليها اللجنة بشأن لائحة النظام الأساسي للنادي.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي أيضًا، وقام المستشار محمود فهمي خلال الاجتماع بشرح كامل لما أنجزته ورشة العمل طوال الفترة الماضية، والتطرق لبعض البنود الجوهرية في اللائحة.

واطلع رئيس النادي على التعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض البنود، خاصة أن إعداد هذه اللائحة بدأ منذ عدة أشهر، بناءً على تكليف مجلس الإدارة، والذي يبذل أقصى جهد لإنجاز لائحة النظام الأساسي بأسرع وقت ممكن.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إن اللجنة تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة الحالية؛ للعمل على إنجاز هذه اللائحة في وقت قياسي، ليصبح للنادي لائحته الخاصة التي تحكم شئونه دون تدخل.

وحضر اجتماع اللجنة الأخير كلٌّ من العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والمستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية، والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق واللوائح التشريعية.

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