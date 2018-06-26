تركيب 47 كشاف ليد وتحرير 11 محضر مخالفات بناء بقرى المنيا

أنهت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تركيب 47 كشاف ليد وصيانة أعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية بقرية البرجاية وذلك في إطار التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والتقليل من حوادث الطريق.



قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية قامت بتحرير 11 محضر مخالف للقانون 119 وذلك بالبناء علي الأراضي الزراعية ومحضرين إشغال طريق بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة قيراطين وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الاراضى داخل زمام المركز.



وفى إطار متابعة أعمال التجميل والنظافة العامة، تواصل الوحدة المحلية جهودها في الإشراف علي مشروع تشجير القرية وتجميلها ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بنطاق القرية ونقلها إلى المقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المح

