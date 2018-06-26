محافظ السويس يبحث خطة إعادة توزيع المعدات والعمالة بجهاز النظافة

عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس إدارة جهاز التجميل والنظافة ورؤساء الأحياء اجتماعًا، لمناقشة خطة إعادة توزيع معدات وعمال جهاز النظافة على قطاعات الأحياء وعددها 54 مربعًا وتوفير وزيادة المعدات اللازمة لأعمال النظافة ورفع المخلفات وتنفيذ الأعمال بالصورة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.



وكلف حامد رؤساء الأحياء بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة في نطاق كل حي حسب الخطة الموضوعة للوصول إلى المستهدف من الخطة في أعمال النظافة بالتنسيق مع جهاز النظافة ورفع المخلفات وكنس الشوارع.



وأكد حامد على الاهتمام بالشوارع الداخلية بالأحياء والمناطق الشعبية ووضع حاويات للقمامة للمناطق والشوارع التى تحتاج لذلك والتأكيد على رفع القمامة أولًا بأول وتحديد المسئولية والإشراف بكل حي ومحاسبة المقصرين وإثابة المجتهدين وتوفير كل الدعم للجهاز والاستمرار في أعمال الصيانة الدورية للمعدات والسيارات وتوفير قطع الغيار اللازمة.



وأكد المحافظ على إعادة تأهيل وتدريب الفنيين الموجودين على طرق إصلاح المعدات الحديثة وتوحيد نوع المعدات المشتراه لسهولة الصيانة ورفع كفاءة الورش وتجهيز المعدات وإصلاح السيارات والمعدات بالتنسيق مع مركز التدريب والصيانة بالمحافظة لإصلاح الأعطال الجسيمة.



كما تم التأكيد على الجهاز بالالتزام بغسيل السيارات والمعدات وتنظيف الفلاتر بعد كل وردية وتشديد الرقابة الأمنية بالجهاز وضبط المخالفين لكل من يقوم بالعبث والفرز لصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع وسحب عربات الكارو والموتوسيكل المجهزة المنتشر بشوارع السويس وعمل محاضر لهم.



حضر الاجتماع كل من سعيد اللبيدي رئيس جهاز التجميل والنظافة ومديري البيئة والمكتب الفني والتجميل ومركز المعلومات.