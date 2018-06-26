تأجيل محاكمة 12 إخوانيا بينهم قيادي إلى 4 سبتمبر بالمنيا

أجلت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس الدائرة الخامسة جنوب وعضوية المستشارين اشرف سامى وايهاب مهنا محاكمة 12 متهما بينهم مدير المكتب الادارى لجماعة الاخوان فى قضية تظاهر الى جلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل لسماع شهادة ضابط الامن الوطنى فى القضية.



واستمعت المحكمة الى بعض اقوال الشهود فى القضية التى تعود الى عام 2014 بمدينة المنيا والمتهم فيها 12 شخصا بينهم 6 محبوسون والباقون هاربون خارج البلاد بينهم ممدوح مبروك عبد الوهاب مدير المكتب الادارى لجماعة الاخوان بمحافظة المنيا وقد أحالتهم النيابة العامة الى المحاكمة وشمل امر الاحالة ان المتهمين ينتمون الى جماعة محظورة اسست على خلاف القانون واشتركوا فيما بينهم على التظاهر ضد الجيش والشرطة والدعوة الى التظاهر واثارة الشغب والعنف.

