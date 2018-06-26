ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة 12 إخوانيا بينهم قيادي إلى 4 سبتمبر بالمنيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:19 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
ايمن رياض
أجلت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس الدائرة الخامسة جنوب وعضوية المستشارين اشرف سامى وايهاب مهنا محاكمة 12 متهما بينهم مدير المكتب الادارى لجماعة الاخوان فى قضية تظاهر الى جلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل لسماع شهادة ضابط الامن الوطنى فى القضية. 

واستمعت المحكمة الى بعض اقوال الشهود فى القضية التى تعود الى عام 2014 بمدينة المنيا والمتهم فيها 12 شخصا بينهم 6 محبوسون والباقون هاربون خارج البلاد بينهم ممدوح مبروك عبد الوهاب مدير المكتب الادارى لجماعة الاخوان بمحافظة المنيا وقد أحالتهم النيابة العامة الى المحاكمة وشمل امر الاحالة ان المتهمين ينتمون الى جماعة محظورة اسست على خلاف القانون واشتركوا فيما بينهم على التظاهر ضد الجيش والشرطة والدعوة الى التظاهر واثارة الشغب والعنف.

ترشيحاتنا

انفوجراف.. 6 تكليفات من الرئيس السيسي لحكومة مدبولي

إبراهيموفيتش يصر على تحدي لاعبي منتخب السويد

وصول جثمان عبد الرحيم محمد لمسجد الحامدية الشاذلية

صدق أو لا تصدق.. إحباط عملية تهريب مخدرات على يد كلب

أحمد أيوب يكشف عن كواليس رحيله عن النادى الأهلي

كأس العالم 2018 ..مواجهة نارية بين الأرجنتين ونيجيريا اليوم

تكثيف أمني بمحيط صالة 4 بالمطار لتأمين وصول المنتخب

انهيار وبكاء فى جنازة الكابتن عبد الرحيم محمد.. فيديو

فريدة عثمان تعلق على فوزها بذهبيتين في ألعاب البحر المتوسط

النقض تؤيد الإعدام والمشدد لمتهمي خلية بني سويف

خائنة زوجها للنيابة: اتحرمت من الحنان ووجدته مع عشيقي المراهق

شاهد.. لحظة وصول محمد صلاح لمطار القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. فيديو وصور

وزير الشباب ونجوم الرياضة يشاركون فى جنازة عبد الرحيم محمد .. صور

الكشف عن كرة جديدة لمراحل الإقصاء بكأس العالم روسيا 2018

الخطيب وربيع ياسين يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

حسن شحاتة وعزمي مجاهد يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

فيديو

بيع الطرح الأول والثانى بالكامل في العاصمة الإدارية.. فيديو
الاستقرار يسيطر على سوق الذهب والفضة.. فيديو
تنظيم الأسرة: حملات التوعية تؤتي ثمارها.. فيديو
انهيار وبكاء فى جنازة الكابتن عبد الرحيم محمد.. فيديو
الطويلة يكشف آخر مستجدات انتقال إبراهيم حسن للزمالك .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟