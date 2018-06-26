تجديد حبس قيادي بتنظيم داعش الإرهابي 45 يوما بالمنيا

قررت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس الدائرة الخامسة وعضوية كل من المستشارين أشرف سامى وايهاب مهنا وأمانة سر مجدى جابر تجديد حبس قيادى بتنظيم داعش بالمنيا 45 يوما على ذمة القضية.



واستندت المحكمة فى قرارها الى ادلة اتهامات من الأحراز المرفقة بأوراق القضية وشهادة الشهود وتحريات قطاع الامن الوطنى بضلوع المتهم محمد . ج. ا 42 سنة ومقيم باحدى قرى مركز المنيا فى تجنيد مجموعة من الشباب للتحريض على العنف واثارة الشغب واستهداف رجال الشرطة والحيش والقضاء.



كانت اجهزة الامن القت القبض على المتهم فى شهر مارس الماضى بحوزته لاب توب عليه مواد تحريضية تحمل عنوان الان الان، عبر مواقع التواصل الاجتماعى وصورا لتنظيم داعش الارهابى ومواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة واستندت النيابة فى امر الاحالة الى ان المتهم يقود تنظيما ارهابيا ضد الدولة والانتماء الى جماعة محظورة اسست على خلاف احكام القانون.



