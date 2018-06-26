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فن

شاهد.. نيولوك منة فضالي يبهر جمهورها

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:28 م
صدى البلد
سمر سعد
أجرت الفنانة منة فضالى نيولوك جديد، حيث نشرت صورها على صفحتها بموقع "فيس بوك" وظهرت بقصة وتسريحة جديدة لشعرها.

وكتبت "منة" على صفحتها "فورمة شعرى الجديدة"، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية مبدين إعجابهم بشكلها الجديد.

من المعروف أن منة فضالى عرض لها فى شهر رمضان مسلسل "سلسال الدم" أمام رياض الخولى وعبلة كامل واحمد سلامة وكريم كاجوك واخراج مصطفى الشال، كما تنتظر منة عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس" فى جزئه الثانى وتظهر به ايضا فى دور صعيدية.
شاهد.. نيولوك منة فضالي يبهر جمهورها
شاهد.. نيولوك منة فضالي يبهر جمهورها
شاهد.. نيولوك منة فضالي يبهر جمهورها

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