مركز إعلام قنا ينظم ندوة عن ختان الإناث

نظم مركز إعلام قنا، اليوم الثلاثاء، ندوة حول ختان الإناث، حاضر فيها الشيخ رمضان محمد-مدير إدارة أوقاف قنا، والدكتورة فاطمة مبارك- منسق الرعاية المتكاملة لصحة الطفل بمديرية الصحة، وبحضور خيرية عبد الخالق-مدير عام إعلام جنوب الصعيد، وأدارتها إيمان السيد-مسئول الاعلام السكانى بالمركز، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لختان الإناث.



بدأت فعاليات الندوة بكلمة الشيخ رمضان-مدير إدارة أوقاف قنا، تحدث فيها عن ختان الإناث من منظور دينى، موضحًا أن الختان أمر يحتاج الي ضمير فى ممارسة المهنة، وأننا يجب أن نحتكم إلى ديننا فى أمر الختان، داعيًا إلى اتباع الجانب الصحيح فى العادات والتقاليد.



وقالت الدكتورة فاطمة مبارك-منسق الرعاية المتكاملة لصحة الطفل بمديرية الصحة، إن الختان عادة فرعونية قديمة انتشرت بدرجات بين أفراد المجتمع ولها أضرار صحية قد تتسبب فى حدوث صدمة عصبية والتهابات أثناء عملية الختان وقد تؤدى لحدوث عقم للفتاه بعد الزواج أحيانًا، إضافة لأضرار نفسية مثل الخوف والهلع وتشويه صورة الذات، وأضرار اجتماعية فى عدم استقرار الحالات الزوجية والتى قد تؤدى لزيادة حالات الطلاق.



وأضافت مبارك، أن الختان ليس له علاقة إطلاقًا بالأخلاق أو الدين والرغبة الجنسية، داعيًة لزيادة الوعى الصحى والندوات الثقافية لكل أسرة حتى يتم التخلص من العادات القديمة والموروثات الصحية.



فيما قالت خيرية عبدالخالق- مدير الإدارة العامة لإعلام جنوب الصعيد، إن الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان-رئيس الهيئة، والمستشار عمرو محسوب- رئيس قطاع الاعلام الداخلى، تسعى بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوعية المواطنين بمختلف القضايا التى تشغل الرأى العام.