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أخبار البلد

دفع رسوم اختبارات قدرات فنون جميلة حلوان إلكترونيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:00 م
الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل
مجدى ابراهيم و مي شاهين
قال الدكتور السيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إن "الكلية أتاحت للطلاب الراغبين في الالتحاق بها خدمة دفع مصروفات اختبار القدرات (فنون/عمارة) إلكترونيا في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، وتيسيرًا على الطلاب".

وأشار قنديل، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إلى أنه يتم الدخول على موقع الكلية www.ffa.edu.eg باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب ثم إجراء عملية الدفع بواسطة كارت ائتمان أو كارت قابل للدفع من خلال الإنترنت، وذلك بعد تسجيل الطالب رغبته في إجراء الاختبار من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

وأهاب عميد الكلية بجميع الطلاب استخدام وسيلة الدفع اللحظي عبر موقع الكلية المذكور وعدم تكبد العناء بالذهاب لمقر الكلية لسداد الرسوم بالطرق التقليدية.

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