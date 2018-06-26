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أخبار البلد

عميد فنون جميلة حلوان: 3 اختبارات قدرات بكل شعبة و70% للنجاح

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:01 م
الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل
مجدى ابراهيم و مي شاهين
قال الدكتور السيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إن اختبار القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة " فنون – عمارة " للعام الجامعى 2018 / 2019، - يحتوى على 3 محاور بمجموع درجات 100 درجة تمثل 100% من الدرجة العظمى للاختبار.

وأشار قنديل، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إلى أن نظام الاختبارات يأتي على النحو التالي :اختبارات الفنون وتحتوي على محور الرسم ويخصص له 40% من الدرجة الكلية، محور التصميم ويخصص له 30% من الدرجة الكلية، محور اختبار المعلومات العامة والذكاء فى التخصص ويخصص له 30% من الدرجة الكلية ويصحح إلكترونيًا.

وأضاف أن اختبارات العمارة تحتوى على: محور الرسم المعماري ويخصص له 60% من الدرجة الكلية، محور تاريخ العمارة والتشكيل والابتكار ويخصص له 10% من الدرجة الكلية، محور اختبار المعلومات العامة والذكاء فى التخصص ويخصص له 30% من الدرجة الكلية ويصحح إلكترونيًا.

وشدد عميد الكلية أنه يشترط لنجاح الطالب حصوله على 70% من المجموع الكلى للمحاور الثلاثة على ألا يقل حصول الطالب فى كل محور عن 50% من درجة المحور .

وأوضح أن الاختبارات تبدأ الاختبارات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 وحتى الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018، مشيرًا إلى أن خطوات التقدم للاختبارات تأتي على النحو التالي يتم تسجيل اختبارات القدرات للطلاب وتحديد موعد أداء الاختبارات إلكترونيًا عن طريق موقع مكتب التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت من خلال الموقع الالكترونى لتنسيق الجامعات على الرابط التالى : WWW.tansik.egypt.gov.eg حيث يقوم الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه، ثم يقوم بطباعة ايصال التسجيل ويتوجه به الى الكلية قبل الموعد المقرر له الاختبار فيه بيوم على الأقل.

وأضاف أن المستندات االمطلوبة ورسوم اجراء الاختبار هي "إيصال التسجيل، رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، صورة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، عدد 2 صورة شخصية، كما أن الرسوم المقررة من المجلس الاعلى للجامعات لاجراء الاختبار وقيمتها 350 جنيهًا.

وأكد أنه يحظر حضور الاختبارات بالتليفون المحمول، مشيرًا أن المجلس الأعلى للجامعات سيقوم قبل بدء الاختبارات بعمل موقع لإطلاع من يرغب في إجراء اختبارات القدرات عليه للاحاطة بنظام الاختبارات ونبذه مختصرة عن الاختبارات ومحاورها وطريقتها ومتطلباتها ومحتوى علمي حتى لا يكون هناك أي قلق أو احتياج لدورات أو أي شيء آخر، فالاختبارات تبحث عن الطالب الموهوب الذى يمتلك الموهبة الفنية والقدرات الفنية والابتكارية فقط .

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