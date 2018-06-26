ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

تصحيح مسار قوانين تنظيم المهنة

بشير العدل

بشير العدل

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:01 م
المتابع لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام، فى بلادى مصر، خاصة فى الحقبة الأخيرة، يلاحظ أنها تشبه إلى حد كبير وجبات "تيك أواى"، التى تسد الجوع للحظات، بعدها يشعر الإنسان، بحاجة إلى وجبة دسمه، تمنحه القوة، والصحة، والعافية.

فمنذ عمليات تعديل الدستور، والتى بدأت فى أعقاب أحداث يناير من العام 2011، وهناك عملية فحت وهدم، استمرت كثيرا، حتى وصلت إلى المرحلة الحالية، التى لم يتم خلالها الاستقرار على القوانين المنظمة للمهنة.

التعديلات فى هدفها، سواء فى الدستور، أو القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، الهدف الرئيسى منها، هو إلغاء كل ما هو قديم، وتنكيس الماضى، والرغبة فى إعادة بناء على منطقة خالية من كل آثار القديم، وهذه هى الفلسفة التى عمل بها المشاركون فى تعديل الدستور، أو القوانين المتعلقة بالأداء الصحفى والإعلامى.

ورغم أن القوانين القديمة التى تم إلغاؤها، كانت تحمل ميزات نسبية، إلا أن الرغبة فى إعادة البناء، تجاوزت كل تلك المميزات، وعملت على خلق نظام وبيئة تشريعية جديدة، يراها المشاركون فيها، نهضة، بينما نراها نحن نكبة.

وبعيدا عن الخوض فى التفاصيل، التى قد تصل بنا إلى الشيطان، نرى أن كثيرا من قوانين تنظيم المهنة لاتزال فى حاجة إلى تصحيح مسار، خاصة بعد أن أثبت الواقع العملى، عدم جدوى القوانين التى تم وضعها فى السابق، وعدم الحصول على نتائج إيجابية لها، بعد التطبيق على أرض الواقع.

ولنضرب مثالا بالقانون 96 لسنة 1996، وتحديدا الباب الرابع منه، والذى كان يختص بالمجلس الأعلى للصحافة، سواء من حيث التشكيل، أو الأهداف، أو الاختصاصات، وعندما تم إلغاؤه جاء القانون، 92 لسنة 2016، الخاص بالهيئات الإعلامية، التى يمثلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، غير أنه جاء قانونا وفقا للواقع، غير ملبٍ لمطالب الجماعة الصحفية والإعلامية، وهو القانون الذى صدر بشكل منفصل، رغم كونه كان من بين مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد.

جاءت التشكيلات وفقا لقانون التنظيم المؤسسى، غير مرضية لكثير من المهتمين بشئون المهنة، والعمل النقابى، ونحن فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، منهم، وقد سبق التأكيد على عدم جدواه، وهو الأمر الذى ثبت فيما بعد.

فكانت محاولة من البرلمان لتصحيح المسار، ذلك بفصل مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، وتجزئته إلى 3 أجزاء، الأول يختص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والثانى بالهيئة الوطنية للصحافة، ثم الجزء الثالث، ويهتم بالهيئة الوطنية للإعلام.

وبحسب مشروعات القوانين، فانها تأتى استكمالا لقانون التنظيم المؤسسى، وكذلك للقضاء على الأمور التى لم يستطع معالجتها، ومازالت المناقشات مستمرة بهذا الشأن، سواء فى البرلمان، أو لدى الجهات المعنية، ومنها نقابة الصحفيين، واللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين.

خلاصة القول، إننا كصحفيين وإعلاميين، فى حاجة إلى تصحيح مسار القوانين المنظمة للمهنة، وإلى قوانين تمنح المهنة، وأبناءها العافية فى الأداء، وتضمن سلامة الوطن، شريطة أن يسير ذلك كله فى إطار الحرص على المصلحة العليا للدولة، وتجنيب المصالح الخاصة، وتوزيع الأدوار.

ترشيحاتنا

كواليس دموع كوبر فى اجتماعه مع لاعبى المنتخب بمطار القاهرة

إحالة مذيعة سعودية للتحقيق بسبب ملابسها غير المحتشمة.. فيديو

أحمد أيوب يكشف عن كواليس رحيله عن النادى الأهلي

خالد بيومي يسخر من الاتحاد المصري لكرة القدم

هيومن رايتس ووتش تفضح انتهاكات قطر ضد العمالة المنزلية

مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم منتخب أوروجواى

جيريرو يسجل هدف بيرو الثاني في شباك أستراليا..فيديو وصور

مدرب البرتغال يدافع عن تصرف رونالدو بعد مباراة إيران

شاهد.. حادث مأساوي لأسرة مصرية لقيت مصرعها حرقا بالكويت

كأس العالم 2018 ..مواجهة نارية بين الأرجنتين ونيجيريا اليوم

الإمارات ترد على ادعاءات قطر في مجلس الأمن وتحرج الحمدين

نجم السعودية يكشف سر فوز الأخضر على مصر بمونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. ملخص مباراة فرنسا والدنمارك في المونديال

تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك بعد نصف ساعة .. صور

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. فيديو وصور

وزير الشباب ونجوم الرياضة يشاركون فى جنازة عبد الرحيم محمد .. صور

الكشف عن كرة جديدة لمراحل الإقصاء بكأس العالم روسيا 2018

فيديو

بيع الطرح الأول والثانى بالكامل في العاصمة الإدارية.. فيديو
الاستقرار يسيطر على سوق الذهب والفضة.. فيديو
تنظيم الأسرة: حملات التوعية تؤتي ثمارها.. فيديو
انهيار وبكاء فى جنازة الكابتن عبد الرحيم محمد.. فيديو
الطويلة يكشف آخر مستجدات انتقال إبراهيم حسن للزمالك .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟