بيرو تتقدم على أستراليا بهدف في الشوط الأول بمونديال روسيا

تقدم منتخب بيرو على منافسه استراليا بهدف في الشوط الأول في المباراة المقامة الآن على استاد فيشت الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.



سجل اندري كاريلو الهدف في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بمونديال روسيا.



ويحتل منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ، بينما يحتل مركز الوصافة منتخب الدانمارك برصيد ثلاث نقط، وفي المركز الثالث والرابع أستراليا وبيرو علي الترتيب .





