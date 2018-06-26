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طريقة طبيعية للقضاء على الناموس والذباب في المنزل

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:00 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر تواجد الحشرات فى المنزل من أكثر الأمور التى تؤثر بصورة كبيرة علينا، ولا يعلم الكثير من منا كيفية القضاء على تلك الحشرات التى تسبب لنا مشاكل عديدة ويعتبر إستخدام مبيدات الحشرات من أكثر الأمور التى تؤثر بالسلب علينا كونه قد تسبب الإصابة بالسرطان لما تحتويه من مواد كيميائية.

فكما جاء في موقع "thealthbenefitsof"، فهناك طريقة فعالة ومجربة للقضاء على مشكلة تواجد الحشرات فى المنزل سواء الذباب أو الناموس أو البراغيث، وتتمثل تلك الطريقة في الآتي:

المكونات المطلوبة:
أرواق البابايا.
ماء.

الطريقة:
تخلط المكونات معا فى الخلاط الكهربائي.
رشي الخليط فى أرجاء المنزل.

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