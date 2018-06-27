آثار الوادي يعلن تفاصيل خطة الأنشطة الصيفية

أعلن متحف الآثار بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، عن بدء تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية اعتبارًا من يوم الأحد 1 يوليو المقبل وحتى 30 سبتمبر 2018.





وقال مدير عام متحف آثار الوادي الجديد، طارق محمود أحمد، أن الخطة تعتمد على محورين أساسين، المحور الأول، ويضم ربط المناهج الدراسية للمراحل التعليمية الإبتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك من خلال المناهج الأثرية والتاريخية التي يقوم الطلاب بدراستها ضمن مقررات المناهج الدراسية للمراحل الثلاث، وهذا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى برتوكول موقع بين الجانبين.



