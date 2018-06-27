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محافظات

آثار الوادي يعلن تفاصيل خطة الأنشطة الصيفية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:31 ص
اثار الوادي يعلن
اثار الوادي يعلن تفاصيل خطة الأنشطة الصيفية
منصورابوالعلمين
أعلن متحف الآثار بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، عن بدء تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية اعتبارًا من يوم الأحد 1 يوليو المقبل وحتى 30 سبتمبر 2018.

وقال مدير عام متحف آثار الوادي الجديد، طارق محمود أحمد، أن الخطة تعتمد على محورين أساسين، المحور الأول، ويضم ربط المناهج الدراسية للمراحل التعليمية الإبتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك من خلال المناهج الأثرية والتاريخية التي يقوم الطلاب بدراستها ضمن مقررات المناهج الدراسية للمراحل الثلاث، وهذا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى برتوكول موقع بين الجانبين.

وأوضح محمود، أن هناك مواعيد سوف تعلن لكل مرحلة لزيارة المتحف، وشرح ما يدرسه الطلاب على الطبيعة والشرح العملي لكل مرحلة على حدة، وسوف تخصص أيام لكل مرحلة لزيارة المتحف للشرح من خلال المقتنيات الأثرية، التي توجد بالمتحف والمخطوطات والتماثيل التي تمثل كافة العصور التي مرت بها مصر.

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