فيديو جراف .. يوميات نجوم الرياضة على تويتر

ميدو : " التشكيك في ذمم الناس دون اَي دليل او بناء على شيء سمعته فقط غير مقبول!! من الممكن أن نتهم اتحاد الكرة باتخاذ بعض القرارات الرياضية أو الإدارية الخاطئة ولكن التشكيك في نزاهة الناس واتهامهم بالفساد أمر غير مقبول!!





شوبير : " مصر تواصل النجاح فى دورة ألعاب البحر المتوسط فريدة عثمان ذهبية سباق 50 متر حرة "



جدو :" فريدة عثمان تفوز بميدالية ذهبية فى دورة ألعاب البحر المتوسط... مبروك يا بطلة "





خالد بيومي : " الحمد الله علي نعمة النسيان سيناريو يلعب عليه رجالة الاتحاد ".



فريدة عثمان : " سعيدة وممتنة للغاية لكم للحب والدعم اللذين تلقيتهما خلال الأيام القليلة الماضية ولن أستطيع شكر الجميع".



تريزيجيه : " لعلك لا تدري أن الإنسان يفعل ما بوسعه بعد هزيمته الأولى كي لا يصل إلى هزيمته الثانية أنه يترك مشاعره عاطفته ضعفه و ثقته جانب و ليس هناك أقوى من شخص استطاع ذلك"