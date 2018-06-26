إنجاز تاريخى غير مسبوق لـ سارة سمير فى دورات البحر المتوسط

حققت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، إنجازا تاريخيا مصريا فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الفترة من ٢٢ يونيو حتى الأول من يوليو بمدينة تاراجونا الإسبانية بعد أن نجحت فى الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الكلين وزن ٦٩ كجم.



وتوجت سارة، صاحبة برونزية أولمبياد ريو، بالذهبية الثانية لها بعد أن حققت رقم ١٣٥ كجم، وهو رقم قياسى تاريخى فى بطولات البحر المتوسط متفوقة على رباعة إيطاليا جورجيا بورديجنون التي حصدت الفضية محققة رقم ١٢٢ كجم، ورباعة أسبانيا ليا هيرنانديز مارتين التي حققت البرونزية برقم ١١٥ كجم.