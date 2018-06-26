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مفاجأة.. ضع قدمك في الماء والملح يوميا واكتشف ما سيحدث لجسمك؟

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:31 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر وضع القدم فى ماء وملح من العادات القديمة التى تربى عليها أجدادنا ولا يعلم معظمنا الفوائد العديدة التي تعود على الجسم من استخدام تلك الطريقة، ونستعرض في السطور التالية مجموعة أبرز الفوائد التي تعود على الجسم من استخدام تلك الطريقة بصورة مستمرة وذلك وفقا لما جاء في موقع "thealthbenefitsof" والتى تتمثل فى الآتي:

- تساعد فى القضاء على الالتهابات وبالتالي عدم الشعور بالتعب والإرهاق بعد يوم عمل طويل وشاق.

- تساعد تلك الطريقة في التخلص من البكتريا والفطريات التى تنمو فى القدمين نتيجة ارتداء الحذاء طوال اليوم.

- تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق التى لها دور مؤثر فى التخلص من مشكلة الكالو.

- الماء والملح لهما دور كبير فى التخلص من أزمة رائحة القدم الكريهة.

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