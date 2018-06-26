ضبط 28 برميل مخلل غير صالحة بأحد مطاعم الداخلة بالوادى الجديد

تمكنت حملة مكبرة من إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادى الجديدو الاشتراك مع مفتشى الأغذية بالداخلة، من ضبط 28 برميل مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل أحد المطاعم بمركز الداخلة،وتحرر محضر بالواقعة بعدم المطابقة للاشتراطات الصحيه للمكان وعدم نظافة العبوات.



وكانت وردت إدارة التموين، معلومات تفيد بقيام صاحب مطعم بإنشاء معمل للمخللات بدون ترخيص تابعا لنشاط المطعم الذي يديره وبعد ثبوت صحة المعلومات، توجه فريق من إدارة تموين الداخلة ومكتب تفتيش الصحة إلى الموقع وتم ضبط 28 برميلا غير صالح للاستخدام الآدمى وتم التحفظ عليها وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة للتحقيق.