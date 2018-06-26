ضاحي خلفان: قادة إيران تحولوا إلى أراجوزات

علق قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان على التظاهرات التي تشهدها إيران خلال الأيام الحالية ضد ذظام الملالي، مؤكدا أنهم إذا لم يستمعوا لصوت الشعب فسيطردون خارج البلاد.



وقال خلفان في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "عندما يحكم الحاكم بعقلية المرجع الديني اللاعب في السياسة يخرج الشعب كما هو حاصل في إيران يطلب تغيير النظام".



وأضاف: "اذا لم يستسلم الطغاة في ايران لصوت الشعب فإنهم مطرودون لا محالة"، مشيرا إلى أن ملالي ايران ان يكونوا أباطرة الهيمنة فتحولوا الى اراجوزات مهانة".



وأكد خلفان ان "من حق الشعب الايران أن يثور على تجربة جمهورية اسلامية فاشلة اسلاميا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. النصر لشعب إيران".





