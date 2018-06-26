15 مايو تحصل على 1.4 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد.. وتوجهها لتوصيل المرافق الأساسية لـ6099 فدانا.. وتبدأ تنفيذ 13 ألف شقة بالإسكان الاجتماعى

1.4 مليار جنيه موازنة 15 مايو خلال العام المالى الجديد

بيومى: 33 ألف شقة بالإسكان الاجتماعى فى 15 مايو

قال المهندس وحيد بيومي، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن موازنة المدينة خلال العام المالى المقبل 2018 - 2019 تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه تقريبا.وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن النسبة الأكبر من هذه الميزانية سيتم توجيهها لصالح مشروعات توصيل المرافق الأساسية الأراضى الجديدة التى تم اضافتها للمدينة بمساحة 6099 فدان.يذكر أنه صدر قرار جمهورى خلال العام الماضى بضم مساحة 6099 فدان للمدينة من الأراضى المحيطة بها، وذلك لتوفير وحدات سكنية ومشروعات خدمية جديدة للسكان، خاصة بعد تقدم عدد كبير من المواطنين للحصول على "شقق سكنية" ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدينة فى الإعلان الثامن منتصف 2016، وكذا بمدينة حلوان، والتى اتضح وجود مشكلات بموقع الأراضى التى تم توفيرها للمشروع فتم إتاحة التحويل للحاجزين بحلوان لــــ15 مايو.كما يبدأ جهاز تنمية مدينة 15 مايو فى تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بدءا من العام المقبل 2018 - 2019 والذى يبدأ 1 يوليو المقبل.وأوضح المهندس وحيد بيومى رئيس جهاز 15 مايو، أن هناك 13 ألف وحدة سيتم طرحها للتنفيذ للمقاولين بالفعل خلال الشهر المقبل، وتم تهيئة الأراضى التى سيتم التنفيذ عليها وبدء توصيل المرافق الأساسية لها.وأشار بيومى فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، إلى أن الـــ20 ألف وحدة سكنية المتبقية سيتم تخطيطها وتحديد مواقعها تمهيدا لبدء تنفيذها بالتتابع خلال العام المالى الجديد.من الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان طرحت وحدات سكنية بمدينة 15 مايو ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى مرة واحدة فقط فى 9 إعلانات للإسكان، وتعتزم الوزارة طرح وحدات بالمدينة خلال الإعلان العاشر الذى سيتم طرحها قريبا.