مصرع ربة منزل بالدقهلية بسبب صعق كهربائي
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:03 م
جثة - أرشيفية
لقيت ربة منزل مصرعها إثر صعق كهربائي بأحد مراكز الدقهلية.
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع نها م. ا. . 40 عاما ربة منزل ، ومقيمة عزبة " شعبان " التابعه للمركز بسبب صعق كهربائى".
وبسؤال والدها .65 عاما عامل ، قرر بأنه أثناء قيام نجلته بتشغيل الغسالة الكهربائية بالمنزل ، صعقها التيار الكهربائى ، مما أدى إلى وفاتها ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائى ولاتوجد شبهة جنائية وتحرر محضرا بالواقعة.