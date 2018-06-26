دورات تدريبية لتحسين أداء الموظفين بالوادي الجديد..صور

طالب اللواء أشرف مصطفي إبراهيم سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بضرورة تنظيم دورات تدريبية للموظفين بديوان عام المحافظة وذلك بهدف تحسين الأداء الوظيفي وإنجاز الأعمال بشكل سريع وتكنولوجي.



يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة للقيادات التنفيذية بالمحافظة للوقوف علي مستوي أداء العاملين والتعرف علي مشاكلهم والاحتياجات التي يتطلبها عمل كل إدارة وتوفيره بشكل فوري .



جاء ذلك خلال تفقده لإدارات ديوان عام المحافظه للوقوف علي سير العمل ومدي انتظامه ومستوي أداء العاملين بكل إدارة .



واشار سكرتير عام المحافظة الى ضرورة إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين علي الإدارات حسب إحتياج كل إدارة.