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محافظات

دورات تدريبية لتحسين أداء الموظفين بالوادي الجديد..صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:03 م
دورات تدريبية لتحسين
دورات تدريبية لتحسين أداء العاملين بالوادي الجديد..صور
منصورابوالعلمين
طالب اللواء أشرف مصطفي إبراهيم سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بضرورة تنظيم دورات تدريبية للموظفين بديوان عام المحافظة وذلك بهدف تحسين الأداء الوظيفي وإنجاز الأعمال بشكل سريع وتكنولوجي.

يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة للقيادات التنفيذية بالمحافظة للوقوف علي مستوي أداء العاملين والتعرف علي مشاكلهم والاحتياجات التي يتطلبها عمل كل إدارة وتوفيره بشكل فوري .

جاء ذلك خلال تفقده لإدارات ديوان عام المحافظه للوقوف علي سير العمل ومدي انتظامه ومستوي أداء العاملين بكل إدارة .

واشار سكرتير عام المحافظة الى ضرورة إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين علي الإدارات حسب إحتياج كل إدارة.
دورات تدريبية لتحسين أداء الموظفين بالوادي الجديد..صور
دورات تدريبية لتحسين أداء الموظفين بالوادي الجديد..صور
دورات تدريبية لتحسين أداء الموظفين بالوادي الجديد..صور
دورات تدريبية لتحسين أداء الموظفين بالوادي الجديد..صور
دورات تدريبية لتحسين أداء الموظفين بالوادي الجديد..صور

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