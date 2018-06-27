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اقتصاد

مياه القليوبية: قطع الخدمة عن بنها 8 ساعات الليلة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 04:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، ولمدة 8 ساعات حتى الساعة 5 فجر الخميس.

وأوضحت الشركة فى بيان لها قبل قليل، أن ذلك القطع للخدمة يأتى بسبب قيامها بأعمال التطهير والغسيل الدوري لشبكات المياه بالمدينة.

وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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