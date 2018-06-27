مياه القليوبية: قطع الخدمة عن بنها 8 ساعات الليلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، ولمدة 8 ساعات حتى الساعة 5 فجر الخميس.





وأوضحت الشركة فى بيان لها قبل قليل، أن ذلك القطع للخدمة يأتى بسبب قيامها بأعمال التطهير والغسيل الدوري لشبكات المياه بالمدينة.



