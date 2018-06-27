تنفيذ 8 محطات صرف وروافع مياه بـ 15 مايو خلال العام المقبل

يعتزم جهاز تنمية مدينة 15 مايو، تنفيذ 8 محطات وروافع لمياه الصرف الصحى بالمدينة خلال العام المالى المقبل 2018 - 2019.





وأوضح المهندس وحيد بيومى رئيس جهاز 15 مايو، أن خطة العام المالى الجديد تستهدف الاهتمام بصورة أساسية بالمرافق والبنية التحتية خاصة ببعض المناطق القائمة بالمدينة، وكذا منطقة التوسعات المستقبلية التى تبلغ مساحتها 6099 فداناً.



