ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تنفيذ 8 محطات صرف وروافع مياه بـ 15 مايو خلال العام المقبل

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:01 ص
محطات صرف وروافع
محطات صرف وروافع مياه
آمنة عبدالعظيم
يعتزم جهاز تنمية مدينة 15 مايو، تنفيذ 8 محطات وروافع لمياه الصرف الصحى بالمدينة خلال العام المالى المقبل 2018 - 2019.

وأوضح المهندس وحيد بيومى رئيس جهاز 15 مايو، أن خطة العام المالى الجديد تستهدف الاهتمام بصورة أساسية بالمرافق والبنية التحتية خاصة ببعض المناطق القائمة بالمدينة، وكذا منطقة التوسعات المستقبلية التى تبلغ مساحتها 6099 فداناً.

وأوضح "بيومى" فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن استكمال تنفيذ روافع المياه ومحطات الصرف تعد جزءاً أساسياً من خطة الجهاز بالمرحلة المقبلة، مشيراً إلى منطقة التوسعات ستشهد توصيل المرافق السيادية لنسبة كبيرة منها لاستخدامها فى التوسعات العمرانية المستقبلية للمدينة.

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع

مصرف البحرين المركزي يجدد التزامه بربط العملة

محمد شاكر: مد دعم الكهرباء 3 سنوات إضافية.. فيديو

وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة مع صديق مجهول

حكم صلاة الفرائض في البيت

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

الشرطة الأمريكية تخلي مستشفى بولاية تكساس

تفاصيل إخلاء 11 فندقا في مدينة روستوف الروسية

الأهلي يطير إلى كرواتيا لبدء معسكر تدريبى 2 يوليو المقبل

فيديو جراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد إيهاب

اليوم.. الحكم على جلال البحيري لاتهامه بإهانة المؤسسة العسكرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو
وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع
عامر: دعم كبير للجنة الأولمبية في دورة ألعاب المتوسط.. فيديو
وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟