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استشارى: محمد رمضان عكس أحمد ذكى 180 درجة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:33 م
محمد رمضان
محمد رمضان
اسماء محمد
قالت الدكتورة اعتماد عبد الحميد، استشارى نفسى، إن محمد رمضان يدعى دائما أنه خليفة النجم الراحل أحمد ذكى فى عالم التمثيل فهو يشبه فى البشرة السمراء ويتخذه قدوة له فى العالم الفنى.

وأشارت "اعتماد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن محمد رمضان بالرغم من حبه للنجم أحمد ذكى إلا أنه يفعل بعض التصرفات المخالفة تماما لمبادئ وشخصية 180 درجة الفنان الراحل فهو لم يتفاخر بأى شيء فى حياته ولم يظهر بجانب سيارته الفاخرة فى وقت يعانى فيه الجمهور من ارتفاع الأسعار دون مراعاة لمشاعرهم.

وأضافت "اعتماد" أن هذا ليس التصرف الوحيد لمحمد رمضان الذى يدمر فكرة أنه خليفة أحمد ذكى فهو دائم التفاخر بنفسه ويدعى انه الأسطورة ونمبر وان وهذا عكس ماكان يفعله النجم الراحل فبالرغم من شهرته الواسعة ونجاحه الكبير إلا أنه لم يصرح بذلك لن يعترض أحد.

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