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فن

قلب أمه يواصل تحقيق الإيرادات

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:24 م
صدى البلد
سمر سعد
استطاع الفيلم الكوميدي ""قلب أمه" للفنانين شيكو وهشام ماجد، أن يحقق إيرادات مرتفعة فى عيد الفطر، محتفظًا بالمركز الثالث بين أفلام العيد، وحقق 239 ألفا و514 جنيها ليلة أمس الاثنين، ليأتي بعد فيلمي "حرب كرموز" المتصدر، و"ليلة هنا وسرور" الثاني.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب يونس فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى تختوخ ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع يونس بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

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