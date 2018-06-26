إصابة عامل برش خرطوش إثر خلافات عائلية بالدقهلية

أصيب شخص برش خرطوش بإحدى قرى الدقهلية إثر خلاف بينه وبين نجل عمه.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد هيثم حجي مأمور مركز بلقاس يفيد بورود ،بلاغ من عيد ع. م. 38 عاما عامل مصاب برش خرطوش ومقيم قرية " أبو حجازى " التابعة للمركز حيث اتهم نجل عمه م .م عاما 47 عاما عامل ، ومقيم القرية بالتعدى عليه بسلاح نارى " فرد خرطوش " بحوزته وإحداث إصابته برش بسيط بالفخذين من الخلف، وذلك لخلافات بينهما على قطعة أرض زراعية بزمام القرية بمساحة " 7 قيراط ".



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد حسام عبد المنعم رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وتحرر محضر بالواقعة وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقع.