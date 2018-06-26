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ديني

علي جمعة: يوجد طلاب في الأزهر ينتمون للجماعات المتطرفة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:50 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لابد أن يوجد فى طلاب الأزهر من يغتر بعلمه أو يغرر به، وهذا موجود فى عموم الناس ولكن لايزيد عن واحد فى المائة.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن جامعة الأزهر فيها نصف مليون طالب ونسبة الواحد فى المائة 5 آلاف طالب متحديا أن يكون من طلاب الأزهر هذا العدد منتمى للجماعات المتطرفة.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الطلاب قد يغرر به كما يغرر الأخرين لما للجماعات المتطرفة من جهود ونفقات بالغة فى استغلال واستقطاب الشباب.

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