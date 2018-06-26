علي جمعة: يوجد طلاب في الأزهر ينتمون للجماعات المتطرفة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لابد أن يوجد فى طلاب الأزهر من يغتر بعلمه أو يغرر به، وهذا موجود فى عموم الناس ولكن لايزيد عن واحد فى المائة.



وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن جامعة الأزهر فيها نصف مليون طالب ونسبة الواحد فى المائة 5 آلاف طالب متحديا أن يكون من طلاب الأزهر هذا العدد منتمى للجماعات المتطرفة.



وأشار إلى أن بعض هؤلاء الطلاب قد يغرر به كما يغرر الأخرين لما للجماعات المتطرفة من جهود ونفقات بالغة فى استغلال واستقطاب الشباب.

