العلميين تنظم المؤتمر العلمي المصري الكندي الأول الخميس والجمعة

تنظم نقابة النقابة العامة للمهن العلمية بالتعاون مع الأكاديمية الكندية للعلوم المؤتمر العلمى الدولى المصرى الكندي الأول والمعنى بميكروبيولوجيا البيئة والنظم البيئية تزامنا مع احتفالات يوم البيئة العالمي وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أحدث تقنيات البيئة وتشجيع الباحثين في العلوم المتقدمة ونشر أبحاثهم عالميا وتفعيلها محليا من أجل النهوض بالبيئة العربية وتنمية المجتمع وفق أحدث تقنيات الاستدامة.



ويناقش المؤتمر أكثر من 30 بحثا علميا ويشارك به ممثلين من السعودية وليبيا وفلسطين والعراق وخبراء البيئة وأساتذة الجامعات المصرية من جنوب مصر لشمالها.



كما سيقام معرض للشركات المتخصصة على هامش المؤتمر.



ومن المقرر عقد المؤتمر بأحد فنادق الإسكندرية يومي الخميس والجمعة المقبلين.