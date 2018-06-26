التايمز: لهذا السبب كان بوتين أول المهنئين لأردوغان

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان من أوائل الزعماء الذين هنأوا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.



وقالت الصحيفة إن بوتين وعد أردوغان بتوسيع مجال التعاون بين البلدين في سوريا، مشيرة إلى أن تهنئة بوتين السريعة هي إشارة على أن روسيا تحاول جذب تركيا إليها وتبعدها عن الاتحاد الأوروبي.



ولفتت إلى أن أردوغان حصد 52.59% من أصوات الناخبين، فيما حصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على 53.66% من مقاعد البرلمان التركي.



وذكرت الصحيفة أن منظمة الأمن والتعاون بالاتحاد الأوروبي أشارت إلى أن التغييرات الأخيرة في التشريعات الانتخابية والتغطية المسبقة للحملات الانتخابية للمرشحين من قبل وسائل الإعلام أعطت الغالبية لأردوغان وحزبه.



وكان بوتين صرح بعد فوز أردوغان بالانتخابات بأن فوز الأخير بفترة رئاسية أخرى يؤكد وزنه السياسي والدعم الواسع للسياسة التي تتبعها بلاده تحت قيادته.