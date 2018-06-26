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اقتصاد

780.5 مليون جنيه قيمة تداولات اليوم بالبورصة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:58 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 780.5 مليون جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 161.2 مليون سهم، بتنفيذ 22,514 صفقة.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 16197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2709 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 16265 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 794 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 2030 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 471 نقطة، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 16197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2709 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 16265 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 794 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 2030 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

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