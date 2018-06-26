أول تعليق من الخارجية الأمريكية على تظاهرات إيران ضد النظام

طالب مسئول بالخارجية الأمريكية جميع دول العالم بوقف استيراد النفط من إيران، بحلول الرابع من نوفمبر المقبل.



وقالت الخارجية الأمريكية وفق شبكة "سكاي نيوز" العربية: "سنقوم بعزل منابع التمويل الإيراني ونتطلع لتسليط الضوء على السلوك الإيراني الخبيث".



وأضافت: " في كل شهر هناك احتجاجات جديدة في إيران التي سئم مواطنوها إهدار النظام لثروات البلاد".



وتواصلت التظاهرات الإيرانية في شوارع طهران لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، الذي بلغ سعره 9 آلاف تومان.



وذكرت صحيفة "كيهان" الإيرانية، ان التظاهرات لم تعد قاصرة على سوق طهران الكبير بل امتدت اليوم لعدد من الأسواق الكبيرة في بعض المدن والمحافظات الاخرى مثل شيراز وقشم وكرمانشاه.



وازدادت حدة عمليات قمع التظاهرات في طهران من قبل الشرطة الإيرانية تجاه المتظاهرين ، وتداول رودا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو يظهر بها عناصر الشرطة تعتدي على المتظاهرين لتفريقهم.